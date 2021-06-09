Шойгу наградили за строительство главного храма ВС РФ

Министру обороны России, генералу армии Сергею Шойгу присудили высшую награду Российской академии художеств (РАХ) как соавтору идеи создания главного храма Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского патриархата.

«Приняв во внимание огромный труд, примененные современные методики и новые технологии, выдающиеся архитектурно-художественные качества главного храма ВС РФ, президиум РАХ счел справедливым наградить авторов проекта и ведущих мастеров наградами Российской академии художеств. Высшая награда Российской академии художеств <…> [присуждена — «Газета.Ru»] министру обороны России генералу армии С. К. Шойгу — соавтору идеи художественного и смыслового наполнения храма и непосредственному руководителю строительства», — указано в сообщении.

Орден «За служение искусству» будет вручен Шойгу лично как только у министра обороны появится возможность посетить РАХ.

Ранее Шойгу объявил о начале программы обновления военкоматов в России.