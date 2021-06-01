Дочь Любови Успенской перенесла очередную операцию

Дочь певицы Любови Успенской перенесла очередную пластическую операцию, сообщает РЕН ТВ.

Пластические хирурги работали с внешностью Татьяны Плаксиной в Армении. Медики исправляли последствия аварии, в которой 31-летняя начинающая певица сломала челюсть и лишилась нескольких зубов.

Инцидент произошел на Коста-Рике, наследница Успенской неудачно упала с велосипеда.

После сложного лечения Плаксина была в тяжелых отношениях с Успенской, однако в последнее время мать и дочь снова много времени проводят вместе. Любовь Успенская публикует у себя в Instagram треки дочери и утверждает, что та превзойдет ее. «Она настоящий артист и настоящая певица, которая, я уверена, с легкостью переплюнет мой успех», — не сомневается Успенская.

Еще в октябре 2020 года Татьяна Плаксина жаловалась на то, что родители заставляют ее проходить обследования в психиатрических лечебницах.