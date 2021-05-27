В России 2023-й год могут объявить Годом Расула Гамзатова

В России могут объявить 2023 год Годом поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Дагестана Сергея Меликова.

Врио главы республики Дагестан в ходе встречи с советником президента России по вопросам культуры Владимиром Толстым рассказал о том, что инициативу поддержал президент страны Владимир Путин.

«Президент России Владимир Путин поддержал наши предложения, и 2023 год будет Годом Расула Гамзатова по всей стране. Нет такого уголка, где бы не знали имя и творчество Расула Гамзатова. Мы должны поработать в этом направлении, так как люди интересуются его жизнью и творчеством», – заявил Меликов.

По словам Толстого, в настоящее время готовится указ президента, в котором пропишут мероприятия к 100-летию поэта и сформируют оргкомитет. Центром проведения мероприятий станет родина поэта — Республика Дагестан. Однако планирует охватить и другие регионы.

Он добавил, что праздничные мероприятия могут пройти не только на родине поэта, но и в других регионах.

Расул Гамзатов — советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. За выдающиеся достижения в области литературы Расул Гамзатов отмечен многочисленными наградами. Его именем названы школы, библиотеки и улицы.

В 2013 году памятник Расулу Гамзетову появился в стенах Санкт-Петербургского государственного университета.