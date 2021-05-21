Познер назвал Ельцина «русским красавцем»

Журналист Владимир Познер поделился воспоминаниями о том, как брал интервью у первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает сайт «Познер Online».

Встреча произошла в конце 1980-х годов, когда будущий глава государства еще был сотрудником Госстроя СССР.

Познер рассказал, что они договорились с Ельциным об интервью и встретились на Новом Арбате. По словам журналиста, его восхитил внешний вид будущего президента России. «Ко мне вышел навстречу Ельцин — он выглядел потрясающе. Серебристые волосы, розовые щеки, такие пронзительные голубые глаза, костюм как будто влит прямо. Ну, замечательно. Хорошее рукопожатие. Такой русский красавец», — вспоминает Познер.

Познер также указал, что политик прекрасно отвечал на вопросы во время получасового интервью, которое в итоге было запрещено.

Позднее Ельцин позвонил журналисту и сказал, что интервью «украли» и показали в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Политик поинтересовался, не появятся ли у Познера из-за этого какие-то проблемы, и предложил поддержку. «Он предложил мне свою защиту. Эти люди таким не отличаются. Понятие благодарности не входит в их обычное состояние, а он вот так вот себя повел», — сказал Познер.

Ранее Познер назвал самую неприятную гостью своей авторской передачи на «Первом канале».