Джоли снялась с роем пчел для привлечения внимания к их защите

Голливудская актриса Анджелина Джоли поучаствовала в фотосессии с роем пчел. Данная акция артистки была посвящена проблеме исчезновения насекомых, сообщает издание National Geographic.

Видео с бэкстейджа данной фотосессии появилось в сети. По словам организаторов съемки, все прошло успешно и никто не пострадал от укусов.

«Все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах. Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчелы не волновались. Анджелина стояла, покрытая пчелами, абсолютно не шевелясь на протяжении 18 минут», — заявили организаторы съемки.

Тело Джоли намазали специальными феромонами, помогавшими пчелам двигаться в нужном направлении.

Сама актриса рассказала, что ей было приятно быть связанной с такими «приятными существами».

В спецматериале отмечалось, что в последние десятилетия популяция пчел стала стремительно сокращаться. Авторы считают, что данное обстоятельство может грозить людям голодом.

Ранее Джоли призывала поддержать «пламя интернационализма». Выступление состоялось в Женеве, в фонде имени дипломата Сержиу Виейра ди Меллу, погибшего при взрыве в Ираке в 2003 году.