«Самая энергетичная»: Лолита не сомневается в успехе Манижи на «Евровидении»

Певица Лолита Милявская поддержала российскую участницу «Евровидения» Манижу Сангин (Manizha) после выхода в полуфинал.

Милявская отметила большой талант Манижи. «Она самая энергетичная, самая непохожая ни на кого, поэтому я точно думаю, что она будет одним из лидеров», — цитирует певицу Ura.ru.

По словам Лолиты Милявской, она находится на гастролях и из всех номеров первого полуфинала международного песенного конкурса видела только выступление Манижи. «В свете всего хамства, которое она получила до Евровидения, я считаю, что это достойный ответ всем хамам. Манижа одна из лучших», — не сомневается в успехе российской артистки Милявская.

Полуфинал музыкального конкурса состоялся 18 мая в Роттердаме. Манижа исполнила песню Russian Woman («Русская женщина»), за которую ее раньше критиковали в соцсетях и на которую поступала жалоба в Следственный комитет РФ за дискредитацию образа русской женщины.

Ранее Сергей Лазарев заявил, что не исключает, что будет участвовать в «Евровидении» в третий раз.