Народный артист Владимир Машков подал заявку на участие в праймериз «Единой России»

Народный артист России Владимир Машков подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» для участия в выборах в Госдуму от Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на партию.

«Заявка подана», — говорится в сообщении.

Ранее председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» Александр Карелин уведомил, что прием заявлений на предварительное голосование (праймериз) уже завершился.

До этого стало известно, что кандидатуру экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.

Также сообщалось, что директор экс-солистки «Тату» Волковой удивилась решению певицы идти в Госдуму. Кроме певицы, документы подали олимпийская чемпионка и «Миссис Иваново».