Народный артист Владимир Машков подал заявку на участие в праймериз «Единой России»

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Художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер Владимир Машков на церемонии прощания с... Художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер Владимир Машков на церемонии прощания с...
Художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер Владимир Машков на церемонии прощания с...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Народный артист России Владимир Машков подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» для участия в выборах в Госдуму от Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на партию.

«Заявка подана», — говорится в сообщении.

Ранее председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» Александр Карелин уведомил, что прием заявлений на предварительное голосование (праймериз) уже завершился.

До этого стало известно, что кандидатуру экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.

Также сообщалось, что директор экс-солистки «Тату» Волковой удивилась решению певицы идти в Госдуму. Кроме певицы, документы подали олимпийская чемпионка и «Миссис Иваново».