«Союзмультфильм» назвал время выхода новых сериалов на купленном студией канале

«Союзмультфильм» анонсировал премьеры новых сериалов и фильмов на приобретенном недавно детском телеканале «Мультиландия».

Об этом представители студии рассказали в беседе с «Газетой.Ru». Новые проекты на канале покажут уже в текущем сезоне. «На «Мультиландии» будут премьерные сериалы и фильмы студии «Союзмультфильм», а также лучшее из отечественной классики («золотая коллекция»). Также телеканал запустил собственное производство телепрограмм и уже в текущем телевизионном сезоне запланировано несколько премьер», — пообещали в студии.

Переименовывать «Мультиландию» не будут. «Приобретение телеканала не предполагает проведение его существенного ребрендинга и изменения названия», — уточнили на «Союзмультфильме».

Канал «Мультиландия» в 2020 году провел ребрендинг и в I квартале 2021 года вошел в тройку лидеров детских платных телеканалов по охвату аудитории (19,6 млн).

О приобретении «Союзмультфильмом» телеканала «Мультиландия» стало известно ранее.