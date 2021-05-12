Эдвард Нортон присоединился к актерскому составу сиквела «Достать ножи»

Актер Эдвард Нортон присоединился к актерскому составу сиквела детектива «Достать ножи» (2019), сообщает Deadline.

Кого сыграет трехкратный номинант премии «Оскар», не сообщается. Кроме того, в картине сыграет рестлер Батиста, о его персонаже пока тоже ничего не известно.

Дэниел Крэйг в фильме вернется к роли частного сыщика Бенуа Бланка.

Съемки сиквела режиссер Райан Джонсон начнет летом 2021 года в Греции. Cтриминговый сервис Netflix не рассказывает, выпустит фильм в широкий прокат или опубликует онлайн.

Фильм «Достать ножи» с учетом бюджета в $40 млн заработал в прокате $310 млн и был номинирован на «Оскар».

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix выкупил сразу два продолжения фильма. Сумма сделки составила $450 млн. Когда будут снимать второй сиквел, пока неизвестно.