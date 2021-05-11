«Страшная трагедия»: Галкин высказался о стрельбе в казанской школе

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Шоумен Максим Галкин высказался о произошедшей в одной из казанских школ стрельбе, в результате которой погибли дети.

Он принес глубокие соболезнования родным и близким погибших. «Страшная трагедия, потрясшая до глубины души!» — написал в Instagram артист.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.

В одном из Telegram-каналов сообщали, что число жертв стрельбы в казанской школе увеличилось до 10. Минздрав рассказал о том, что в больницы Казани после стрельбы был доставлен 21 человек. Среди пострадавших 18 детей, шесть из них находятся в реанимации.