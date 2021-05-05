Баста вышел на связь после угроз украинских радикалов

Российский рэпер и продюсер Василий Вакуленко, известный как Баста, записал видеообращение к своим поклонникам после того, как украинские радикалы объявили на него «охоту» в Киеве. Он опубликовал соответствующее видео в своем Instagram.

Хип-хоп-исполнитель отметил, что с ним все в порядке. Музыкант также выразил благодарность всем тем, кто за него беспокоился.

«Все хорошо, беспокоиться не стоило. Жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю» — сказал Баста.

Ранее представитель Басты заявил, что артист находится в Киеве легально и с ним все в порядке.

До этого украинский националист Сергей Стерненко сообщил, что в Киев приехал российский музыкант и продюсер Василия Вакуленко, известный как Баста.