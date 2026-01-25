Мария Погребняк снова сыграла свадьбу

Модель и блогерша Мария Погребняк отметила на Маврикии годовщину свадьбы с мужем Игорем Головинским. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Погребняк опубликовала ролик с торжества. В рамках годовщины она организовала церемонию бракосочетания. Модель и ее муж обменялись клятвами на берегу океана.

Погребняк рассказала, что перед церемонией прокатилась на лодке с мужем рядом с кашалотами и дельфинами.

«За много лет ещё никому так близко не удавалось увидеть кашалотов, а нам посчастливилось встретить их сразу восемь. Они подплывали к лодке удивительно близко, будто позволяли нам заглянуть в их мир и разделить этот редкий момент», — поделилась блогерша.

В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом Погребняком. В 2024-м Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского.

6 сентября Погребняк родила четвертого сына Владимира. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Ольга Бузова стала крестной матерью малыша. Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от Павла Погребняка.

Ранее сообщалось, что Марию Погребняк чуть не съел кашалот.