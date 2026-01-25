Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Мария Погребняк снова сыграла свадьбу

Модель Погребняк организовала церемонию бракосочетания к годовщине свадьбы
mariapoga_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Мария Погребняк отметила на Маврикии годовщину свадьбы с мужем Игорем Головинским. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Погребняк опубликовала ролик с торжества. В рамках годовщины она организовала церемонию бракосочетания. Модель и ее муж обменялись клятвами на берегу океана.
Погребняк рассказала, что перед церемонией прокатилась на лодке с мужем рядом с кашалотами и дельфинами.

«За много лет ещё никому так близко не удавалось увидеть кашалотов, а нам посчастливилось встретить их сразу восемь. Они подплывали к лодке удивительно близко, будто позволяли нам заглянуть в их мир и разделить этот редкий момент», — поделилась блогерша.

В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом Погребняком. В 2024-м Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского.

6 сентября Погребняк родила четвертого сына Владимира. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Ольга Бузова стала крестной матерью малыша. Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от Павла Погребняка.

Ранее сообщалось, что Марию Погребняк чуть не съел кашалот.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27702547_rnd_2",
    "video_id": "record::d9c89499-0b57-413d-9c6a-f82904ee59ea"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+