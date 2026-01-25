Вылет из Петербурга на Кубу сдвинули на два дня

Рейс авиакомпании Conviasa из Санкт-Петербурга в кубинский Варадеро, запланированный на 24 января, перенесли на 26 января. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как уточнили в ассоциации, вылет рейса V0 3788 был отложили из-за необходимости проведения технического обслуживания воздушного судна. Новый вылет из Пулково назначили на 16:30 26 января. В связи с этим также был перенесен обратный рейс V0 3786 из Варадеро в Санкт-Петербург, который должен был отправиться 23 января.

По данным АТОР, прибытие рейса с туристами из Кубы в аэропорт Пулково ожидается вечером 25 января, ориентировочно в 20:30. Представители принимающей стороны на месте информируют пассажиров об изменениях в расписании, организуют трансферы и помогают решать возникающие вопросы.

Сначала туристы, планировавшие вылет из Варадеро в Петербург 23 января, более суток ожидали отправления. Причиной задержки назвали техническую неисправность самолета, который должен был вылететь на Кубу из Каракаса. Пассажирам на Кубе продлили проживание в отелях и обеспечили всем необходимым, части из них предложили возврат денежных средств.

Авиакомпания Conviasa выполняет рейсы между Каракасом и Санкт-Петербургом с промежуточной посадкой в Варадеро. В начале января сообщалось о возможных корректировках расписания перевозчика на фоне политической ситуации в Венесуэле.

