Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Песков назвал «бедным поколением» политиков, находящихся у власти в Европе

Песков: нынешнее поколение политиков в Европе не может противостоять Трампу
Kevin Lamarque/Reuters

Политики, которые сейчас находятся у власти в странах Европы, не способны противостоять напористости президента США Дональда Трампа. Об этом в ходе интервью, запись которого опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время беседы представитель Кремля прокомментировал публикацию хозяином Белого дома своей переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, сейчас в европейских странах правит «бедное поколение» политиков.

«Они не способны противостоять напористости Трампа», — подчеркнул Песков.

По его словам, сложившаяся ситуация между США и Европой представляет собой производную от двойных стандартов и лицемерия, которые многие десятилетия доминировали в европейских государствах.

20 января Трамп в социальных сетях опубликовал личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер предлагает провести в Париже встречу «Большой семерки» (G7) с участием РФ и Украины. Также глава республики отметил, что не понимает действий президента США в отношении Гренландии, сообщила газета «Известия».

Позднее Макрон заявил, что берет на себя ответственность за все свои действия. Он добавил, что привык быть последовательным как в том, что говорит на публике, так и в том, что делает в частной жизни.

Ранее Трамп напомнил, что Макрону недолго осталось быть президентом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27702817_rnd_2",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+