Песков назвал «бедным поколением» политиков, находящихся у власти в Европе

Политики, которые сейчас находятся у власти в странах Европы, не способны противостоять напористости президента США Дональда Трампа. Об этом в ходе интервью, запись которого опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время беседы представитель Кремля прокомментировал публикацию хозяином Белого дома своей переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, сейчас в европейских странах правит «бедное поколение» политиков.

«Они не способны противостоять напористости Трампа», — подчеркнул Песков.

По его словам, сложившаяся ситуация между США и Европой представляет собой производную от двойных стандартов и лицемерия, которые многие десятилетия доминировали в европейских государствах.

20 января Трамп в социальных сетях опубликовал личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер предлагает провести в Париже встречу «Большой семерки» (G7) с участием РФ и Украины. Также глава республики отметил, что не понимает действий президента США в отношении Гренландии, сообщила газета «Известия».

Позднее Макрон заявил, что берет на себя ответственность за все свои действия. Он добавил, что привык быть последовательным как в том, что говорит на публике, так и в том, что делает в частной жизни.

Ранее Трамп напомнил, что Макрону недолго осталось быть президентом.