Европейских политиков разозлило обнародование президентом США Дональдом Трампом переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но не возмутила опубликованная французским лидером переписка с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал свою переписку с Макроном. Но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал», — сказал Песков.

Он отметил, что реакция европейцев обусловлена их двойными стандартами, лицемерием, которое доминировало в Европе на протяжении десятилетий, и тем, что в настоящее время Европой руководит «бедное поколение политиков». Песков подчеркнул, что они не способны противостоять напористости опытного политика Трампа, который базирует свои подходы на принципах «сурового, беспощадного бизнеса» и отстаивает в первую очередь интересы свои и своей страны.

Те, кто «нагибаются через колено», будут и дальше нагибаться, главное — России этого не делать, резюмировал Песков.

20 января Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от Макрона, который заявил, что они могут «делать великие дела в Иране» и сказал, что не понимает, что Трамп делает в Гренландии.

Ранее Трамп заявил, что его связывают хорошие отношения с Путиным.