Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Песков заявил, что Россия не прогнется под методы Трампа

Песков: РФ не прогнется из-за силовых методов Трампа
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своей политике использует силу, но Россия «не нагнется». Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Трамп все-таки является сторонником решения всего «через коленку» по-русски. Он говорит, что решение через силу, по-нашему это решение «нагибать через колено». И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное этого не делать нам», — сказал представитель Кремля.

Песков считает, что лидер Соединенных Штатов базирует свои политические подходы на принципах сурового и беспощадного бизнеса.

Также, по мнению пресс-секретаря российского президента, мир в последнее время драматически изменился. Зарубин, говоря о притязаниях США на Гренландию и иных геополитических событиях, поинтересовался у Пескова, в каком мире мы теперь живем.

Ранее эксперт рассказал, что Трамп запустил необратимый процесс на Западе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27702805_rnd_5",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+