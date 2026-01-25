Песков заявил, что Россия не прогнется под методы Трампа

Президент США Дональд Трамп в своей политике использует силу, но Россия «не нагнется». Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Трамп все-таки является сторонником решения всего «через коленку» по-русски. Он говорит, что решение через силу, по-нашему это решение «нагибать через колено». И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное этого не делать нам», — сказал представитель Кремля.

Песков считает, что лидер Соединенных Штатов базирует свои политические подходы на принципах сурового и беспощадного бизнеса.

Также, по мнению пресс-секретаря российского президента, мир в последнее время драматически изменился. Зарубин, говоря о притязаниях США на Гренландию и иных геополитических событиях, поинтересовался у Пескова, в каком мире мы теперь живем.

