Теннисист Медведев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Лёнеру Тьену (29-я ракетка мира) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6, 3:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Медведев совершил шесть эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт. На счету американца пять подач навылет, одна двойная ошибка и семь реализованных брейков из десяти возможных.

Даниил Медведев впервые в карьере проиграл сет со счетом 0:6 на турнире Большого шлема. В последний раз он уступал «всухую» в одном сете в 2020 году в матче против Янника Синнера на турнире в Марселе.

Ленер Тьен вышел в четвертьфинал, где его соперником станет третья ракетка мира немец Александр Зверев, ранее обыгравший аргентинца Франсиско Серундоло.

Медведев расстался по ходу прошлого сезона с Жилем Серварой, с которым работал еще с юниорского тура и под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке еще в 2025 году выиграл первый за полтора года титул.

Ранее Медведев заявил, что не любит играть против Тьена.