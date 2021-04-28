Организаторы не будут проводить фестиваль Burning Man из-за ситуации с COVID-19

Организаторы фестиваля искусств под названием Burning Man, проходящего обычно в Неваде, решили снова его не проводить. Причиной стала ситуация с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте организаторов.

До пандемии COVID-19 каждый год организаторы и участники фестиваля встречались в пустыне в городе Black Rock City. В течение нескольких дней зрители могли наблюдать произведения современного искусства.

Финалом мероприятия становилось сжигание деревянной фигуры, которая символизирует человека.

«Все участники проекта Burning Man занимались проработкой всех возможных сценариев, пытаясь вернуть к жизни наш пустынный город в 2021 году», — заявили представители.

В результате принято решение о переносе мероприятия на 2022 год.

Поклонники Burning Man смогут сами воссоздать культуру фестиваля в узком кругу, обратили внимание организаторы.

Людей призвали не посещать пустыню Блэк-Рок в традиционные даты проведения фестиваля.

Фестиваль Burning Man проводился каждый год с 1986 года. В 2020 году его отменили.