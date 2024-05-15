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В результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде

Гладков: в результате обстрела Белгорода загорелся жилой дом, пострадали двое

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Российская система противовоздушной обороны успешно сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в результате налета загорелся жилой дом и ранены два человека.

По предварительным данным, двое мирных жителей пострадали. В поселке Дубовое частный жилой дом загорелся после прямого попадания снаряда — у женщины ранение плеча, у мужчины ожоги. Они были доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу, где им оказывается необходимая помощь. Пожарные на месте занимаются тушением пожара.

В Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ средствами ПВО в поселке Дубовое обнаружены различные повреждения в семи частных жилых домах: разбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также пострадали два автомобиля. Есть повреждения линии электропередачи.

В селе Головино пострадала крыша и потолок одного частного дома.

Все оперативные и аварийные службы активно работают на местах происшествия. Информация о последствиях уточняется.

Очевидцы также рассказали Telegram-каналу Shot, что над городом раздалась серия взрывов около 4 часов утра. Предположительно, один из снарядов угодил в жилой дом в поселке Дубовое.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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Обстрелы Белгорода
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