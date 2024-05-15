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Путин подчеркнул прочность торгово-экономических отношений России и Китая

Путин: торговые отношения РФ и КНР демонстрируют иммунитет к внешним вызовам

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что торгово-экономические отношения между РФ и КНР демонстрируют иммунитет к внешним вызовам. Об этом говорится в интервью Путина китайскому информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что торгово-экономические отношения между двумя странами стремительно развиваются и демонстрируют иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям.

Путин отметил, что в настоящее время российско-китайская торговля составляет около 20 трлн рублей, или почти 1,6 трлн юаней. Президент напомнил, что Пекин уже в течение 13 лет является главным торговым партнером Москвы, в прошлом году Россия поднялась сразу на четвертое место в рейтинге коммерческих контрагентов Китая.

До этого Путин заявил, что уверен в перспективах отношений РФ и Китая в экономической сфере.

Ранее Путин назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами формирующегося многополярного миропорядка.

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