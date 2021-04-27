Назван последний участник конфликта с Палем

В СМИ назвали имя последнего участника конфликта с предполагаемым участием актера Александра Паля и хоккеиста Кевина Антипова.

Как утверждает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник, в драке якобы также принимал участие фотограф Дмитрий Черный. Его вызвали на допрос в полицию.

Госпитализированный после конфликта Кевин Антипов заявлял, что он дрался с тремя мужчинами.

По сведениям портала Life, в разговоре с представителями правоохранительных органов Паль назвал причиной конфликта то, что пьяный Антипов пытался справить нужду рядом с машиной, в которой сидели актер и его друзья. Другие источники со ссылкой на пострадавшего утверждают, что в состоянии опьянении в момент инцидента находился сам актер.

Коллеги Александра Паля в подавляющем большинстве отказались высказываться «Газете.Ru» на тему предполагаемого избиения актером хоккеиста Кевина Антипова. В его защиту выступила только режиссер Нигина Сайфуллаева — по ее словам, Паль никогда не был замечен в подобных историях.