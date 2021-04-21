Шнуров объяснил, почему критиковал Басту и Гагарину

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров в вышедшем на YouTube-канале Надежды Стрелец интервью рассказал, почему критиковал рэпера Басту и певицу Полину Гагарину.

Он объяснил, что таким образом хотел поднять рейтинг программы «Голос», в жюри которой входили все трое. По словам Шнурова, Баста подходил ему «по весовой категории» как «враг». «Мы сыграли эту игру, это не была постановка. Когда выходят на ринг боксеры, там же не постановка? У нас тоже не постановка», — уточнил Шнуров.

При этом, говорит Шнуров, Гагариной «прилетело», поскольку она сидела между ним и Бастой и пыталась помирить артистов.

В итоге рейтинг, подчеркнул музыкант, действительно вырос, потому что на ссоры зрителям смотреть, по его мнению, интереснее.

Баста стал объектом стихотворной критики со стороны Шнурова в соцсетях после выступления рэпера в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. После этого концента площадку закрыли за нарушение правил санитарной безопасности.