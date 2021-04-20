Российское кино заработало половину от общих кассовых сборов 2020 года

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Кадр из фильма «Холоп» (2019) Кадр из фильма «Холоп» (2019)
Кадр из фильма «Холоп» (2019)
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Более 100 российских фильмов собрали почти 11 млрд руб. в прокате в 2020 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра культуры страны Ольгу Любимову.

О результатах российского проката Любимова рассказала в ходе заседания итоговой коллегии министерства. «Это почти половина от общих кассовых сборов. Всего их посмотрели более 42 миллионов человек», — добавила она.

Кроме того, по словам главы ведомства, сейчас министерство разрабатывает новый документ — «Концепцию развития кинематографии до 2030 года». «Будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное и социально-значимое кино, уделять особое внимание развитию наших государственных киностудий», — пообещала она.

Ранее сообщалось, что драма Данилы Козловского «Чернобыль» стала лидером российского кинопроката после премьеры. Премьера картины состоялась 15 апреля, с этого дня и до 18 апреля «Чернобыль» собрал кассу в 166,8 млн руб.