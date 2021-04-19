Тима Белорусских после суда признался, что у него есть дочь

Певец Тима Белорусских признался, что у него есть 5-летняя дочь.

22-летний музыкант не стал рассказывать, кто мать девочки. «У каждого беззаботного чела есть свои скелеты в шкафу. Начнем с того, что я папа», — цитирует «Рен ТВ» Белорусских, высказавшегося в социальных сетях.

16 апреля Тиму Белорусских приговорили к 2 годам ограничения свободы по делу о наркотиках. Ограничение свободы подразумевает, что артист не сможет выходить из дома после 19:00, будет обязан отмечаться в милиции и не сможет ездить за границу без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Ему нельзя будет употреблять алкогольные напитки. При этом ходить на работу или учебу разрешается, но маршрут строго ограничен.

В Белоруссии такая мера с советских времен называется «домашней химией». Это название связано с тем, что в рамках такого наказания осужденных могли отправить на вредное производство, например на химическое предприятие.

Белорусских не стал высказывать претензии относительно решения суда и сказал, что всем доволен.