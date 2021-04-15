Семья Юлии Началовой не может продать ее квартиру

Семья покойной певицы Юлии Началовой не может продать ее квартиру в элитном московском жилом комплексе, пишет ФАН.

С начала 2021 года квартира площадью 167,5 кв. м подешевела на 3 млн руб. и теперь стоит 97 млн руб. В среднем аналогичные квартиры в этом же жилом комплексе стоят на 20 млн руб. дешевле.

Часть квартиры принадлежит хоккеисту Александру Фролову, выигравшему свое право на жилплощадь через суд. «Да, пока стоит на продаже», — подтвердил Виктор Началов — отец скончавшейся певицы.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти певицы врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов. 31 января 2021 года артистке исполнилось бы 40 лет.

Ранее сообщалось, что дочь Юлии Началовой победила в международном вокальном конкурсе.