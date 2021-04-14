Эмма Робертс сыграет главную роль в голливудской «Иронии судьбы»

Режиссер Марюс Вайсберг («Бабушка легкого поведения», «8 первых свиданий») снимет голливудский ремейк фильма «Ирония судьбы» под названием About Fate.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщение дистрибутора «Централ Партнершип», съемки начнутся в Бостоне летом 2021 года. Главные роли в картине сыграют Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Сценарий фильма пишет Тиффани Полсен — сценаристка комедии Holidate.

Как и в фильме Эльдара Рязанова, главные герои встретятся в новогоднюю ночь и попытаются найти свою любовь. «Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», — сказал Вайсберг.

Картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышла в 1975 году. Главные роли в фильме сыграли Барбара Брыльска, Андрей Мягков и Юрий Яковлев.

Ранее сообщалось, что в Голливуде займутся ремейком российского «Спутника».

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