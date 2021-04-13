Канье Уэст добивается совместной опеки над детьми после развода с Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст просит о совместной опеке над его четырьмя детьми после развода со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Об этом пишет TMZ.

По информации издания, музыкант уже подал свой ответ на прошение о разводе.

Как сообщается, музыкант добивается совместной правовой и физической опеки над детьми пары, так же, как и Кардашьян.

Издание отмечает, что оба родителя привержены совместному воспитанию детей.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян официально подала документы на развод с рэпером Канье Уэстом. Их свадьба состоялась в мае 2014 года в Италии.