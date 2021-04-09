В Минске снова отменили концерт «Касты»

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Группа «Каста» выступает на музыкальном фестивале под открытым небом «Пикник... Группа «Каста» выступает на музыкальном фестивале под открытым небом «Пикник...
Группа «Каста» выступает на музыкальном фестивале под открытым небом «Пикник...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В столице Белоруссии во второй раз отменили концерт группы «Каста», сообщили музыканты в Twitter.

Выступление в Минске должно было состояться 12 февраля, после было перенесено на 9 апреля, но его снова отложили. «За два дня до концерта «Касты» в Минске Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, «изучив материалы и тексты песен», аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения концерта», — пишет рэпер Влади.

Без такого удостоверения проводить концерты в Белоруссии нельзя. Влади уточнил, что сейчас организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем и полной отмены не было.

В ноябре 2020 года «Каста» выпустила клип на песню «Выходи гулять». В видеоролике показаны силовики в крови и разгоны митингов. Поклонники считают, что песня и клип вдохновлены протестами в Белоруссии в августе 2020 года.