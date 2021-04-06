Ольга Бузова сбежала с премии «Жара» после упоминания об экс-женихе

Певица Ольга Бузовой сбежала с премии «Жара» после многочисленных упоминаний ее экс-жениха — блогера Давида Манукяна.

Как утверждает «СтарХит», ведущая Ксения Собчак посмеялась над экс-избранником Бузовой, после чего Ольга резко встала и заметалась по зрительному залу в поисках выхода. Очевидцы пишут, что на ее глазах были слезы. «Над ней там все глумились. Ее никто серьезно не воспринимает», «Правильно, что Оля ушла. Очень жаль, что ей испортили весь вечер», — поддерживают Бузову поклонники.

Манукян и Бузова встречались около года, пара провела свадебную церемонию на Мальдивах, однако до реальной свадьбы дело не дошло. Отношения распались в начале 2021 года. После этого Бузовой пришлось лечь на реабилитацию.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высмеял желание певицы Ольги Бузовой исполнить гимн России на Олимпиаде.