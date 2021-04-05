Рэпер DMX остается в вегетативном состоянии после передозировки наркотиками, сообщает TMZ со ссылкой на источник, близкий к семье 50-летнего музыканта.

Он находится в отделении реанимации одной из больниц Нью-Йорка, рэпера навещают невеста Дезире Линдстром и мать Арнетт Симмонс

Некоторые из 15 детей рэпера также надеются на допуск в палату. На внешние раздражители DMX не реагирует. «Выглядит плохо», — заключил инсайдер.

Эрл Симмонс родился в 1970 году. Его первый трек прозвучал на радио в 1992 году. Впоследствии шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200.

По данным издания TMZ, исполнитель несколько лет боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и несколько раз проходил реабилитацию.

О госпитализации DMX стало известно 3 апреля. Предположительно, передозировка наркотиков спровоцировала сердечный приступ.