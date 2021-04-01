Netflix купил права на два сиквела детектива «Достать ножи»

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Кадр из фильма «Достать ножи» (2019) Кадр из фильма «Достать ножи» (2019)
Кадр из фильма «Достать ножи» (2019)
Media Rights Capital

Стриминговый сервис Netflix выкупил продолжения вышедшего в 2019 году детектива Райана Джонсона «Достать ножи», сообщает Variety.

Сумма сделки составила $450 млн.

Фильм «Достать ножи» с учетом бюджета в $40 млн заработал в прокате $310 млн и был номинирован на «Оскар». В первом сиквеле к роли сыщика Бенуа Бланка вернется Дэниел Крэйг, съемки начнутся летом 2021 года в Греции. Когда будут снимать второй сиквел, пока неизвестно.

Кто присоединится к Крэйгу в актерском составе и когда состоится премьера первого из продолжений фильма, также не сообщается. Также стриминговый сервис не рассказывает, выпустит ли фильм в широкий прокат или опубликует онлайн.

Ранее сообщалось, что студии Universal и DreamWorks Animation определились с датой премьеры сиквела мультфильма «Кот в сапогах».