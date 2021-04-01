Garbage выпустят первый за пять лет альбом
Группа Garbage выпустит седьмой студийный альбом под названием No Gods No Masters 11 июня 2021 года.
По словам фронтвумен группы Ширли Мэнсон, новый альбом будет попыткой понять «сумасшедший мир и поразительный хаос, в котором мы оказались». «Мы чувствовали, что должны были сделать эту запись именно в это время», — говорит она.
Песни альбома No Gods No Masters посвящены изменению климата, движениям Black Lives Matter и Me Too, сексизму и женоненавистничеству. «Мы путешествовали, и я начала видеть этот пугающий рост расизма и фашизма. И, конечно, я остро осознавала, что происходит в Британии с Брекзитом и в Америке с Трампом. Итак, я была в полной боевой готовности и чувствовала, что это должно каким-то образом попасть в наш музыкальный протокол», — объясняет Мэнсон.
Garbage начали записывать новый альбом летом 2018 года и закончили 15 марта 2020 года незадолго до карантина, связанного с пандемией коронавируса. Музыканты отмечают, что некоторые тексты предвещают пандемию и отражают социальные волнения 2020 года, хотя были созданы до них.
Шестой студийный альбом коллектива под названием Strange Little Birds вышел пять лет назад — в 2016 году.
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