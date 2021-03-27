Украинский министр нарисовал граффити «по мотивам Бэнкси» на стене продающейся тюрьмы

Министр юстиции Украины Денис Малюська нарисовал на стене выставленного на продажу исправительного центра граффити «по мотивам» произведения художника Бэнкси. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть больше чем 110 млн. гривен (около 299 млн рублей), кроме 8 гектаров земли за три минуты от Киевского района (+подведены все сети) получит также бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам творчества самого Бэнкси», – написал Малюська.

17 марта Малюска сообщил, что Украина рассчитывает продать до 25 тюрем с аукциона, до конца марта на торгах будут представлены два лота. Глава Минюста уточнил, что 70% средств, полученных с продаж, останутся у ведомства, оставшиеся 30% — перечислены в государственный бюджет.

Кроме того, по словам министра, на Украине планируется также продажа следственных изоляторов.