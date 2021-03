NYT: Популярная американская телеведущая стремительно теряет рейтинг

Global Look Press

Эллен Дедженерес, автор и ведущая одной из самых популярных в США ток-шоу The Ellen DeGeneres Show, потеряла свыше миллиона зрителей после извинений за плохие условиях работы на студии, пишет The New York Times.

После возвращения c летнего отпуска, Эллен открыла 18-й сезон шоу извинениями перед уволившимися до этого сотрудниками.

«Я выяснила, что здесь происходят вещи, которых никогда не должно было случиться. Я отношусь к этому очень серьезно. И я хочу сказать, что мне очень жаль людей, которых это коснулось», — заявила она.

Извинения были озвучены после сообщений о неправомерных действиях на студии, где снимается шоу. Среди таких действий упоминаются расизм, запугивание и сексуальные домогательства со стороны руководства и продюсеров.

Из-за этих сообщений шоу Эллен Дедженерес, начиная с сентября, потеряло 1,1 миллион зрителей.