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Петербургский подросток выстрелил в пенсионерку в автобусе из-за замечания

«Фонтанка»: в Петербурге подросток выстрелил в пенсионерку из-за замечания

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В Петербурге подросток из-за замечания выстрелил в пенсионерку из предмета, похожего на пистолет. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 3 мая в одном из автобусов. Пожилая женщина рассказала, что в салоне находилась группа подростков, члены которой нецензурно выражались и оскорбляли других пассажиров. При этом, по ее словам, на некоторых из них были черные и серые маски, у одного несовершеннолетнего был зеленый пистолет с белыми пульками.

По предварительным данным «Фонтанки», пенсионерка сделала дебоширам замечание, и тогда вооруженный, предположительно, игрушечным пистолетом подросток выстрелил в ее сторону. Пулька попала в ограждение автобуса. После этого компания несовершеннолетних покинула транспорт на Ленинском проспекте.

Пожилая женщина обратилась в полицию. Сообщается, что пенсионерка попросила привлечь стрелка к ответственности.

Ранее омич обстрелял школьников за то, что те бегали по крышам гаражей.

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