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В Крыму призвали Запад прислушаться к литовскому политику Вайткусу

В Крыму призвали Запад принять позицию кандидата в президенты Литвы Вайткуса

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал страны Запада прислушаться и принять позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса о российском статусе Крыма. Слова Смирнова передает РИА Новости.

«Западу стоит прислушаться к конструктивной позиции кандидата в президенты Литвы Вайткуса по Крыму и принять ее, так как он отражает действительность и заслуживает доверие», — сказал он.

До этого Вайткус заявил, что Крым принадлежит России, так как его население на референдуме проголосовало за присоединение. Также он назвал президента России Владимира Путина особенно опытным политиком и заявил, что тот делает то, что должен делать глава государства.

24 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Эстония, Литва и Латвия потеряли все, чем гордился Советский Союз, в том числе флот, промышленность и транзит, и «сейчас катятся вниз».

Ранее Сергей Лавров заявил, что все больше иностранных партнеров РФ признают выбор Крыма.

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