Россиянка выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного агрессора

В Башкирии женщина выпрыгнула в окно во время ссоры, спасаясь от пьяного и агрессивного знакомого. Об этом сообщает NewsBash.

По информации издания, в ноябре 2023 года мужчина поссорился со своей знакомой в городе Салават, а затем избил ее, угрожая ножом. После этого женщина обратилась в полицию, и по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Спустя полтора месяца нападавший принял решение загладить свою вину. Он попросил у нее прощения и уговорил поехать с ним домой, где спустя несколько дней снова произошел скандал с побоями из-за приступа ревности мужчины. В ходе конфликта женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от агрессора.

В результате произошедшего она получила перелом ног. В отношении агрессора возбудили еще одно уголовное дело, свою вину мужчина отрицать не стал. На данный момент расследование завершено, россиянину предстоит судебное разбирательство.

Ранее судимый за побои россиянин избежал наказания за избиение сожительницы ногами и кочергой.