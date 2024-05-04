На юго-востоке Украины произошли взрывы

В городе Днепре, расположенном на юго-востоке Украины, произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Два взрыва в пригороде Днепра», — указывается в публикации.

Утром 4 мая мэр Харькова Игорь Терехов заявлял о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги, которую объявили в Харьковской области. Некоторое время спустя стало известно о двух новых взрывах на территории города.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.