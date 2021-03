Назван победитель в номинации «Песня года» на премии «Грэмми»

В номинации «Песня года» на 63-й церемонии премии «Грэмми» победила американская исполнительница Габриэлла Уилсон, выступающая под псевдонимом H.E.R (Having Everything Revealed. — «Газеты.Ru»). Об этом сообщается на сайте премии.

Певица получила награду за песню I can't breathe.

Кроме того, на данную номинацию были номинированы Тейлор Свифт с песней Cardigan, Дуа Липа с композицией Don't start now, Билли Айлиш и Everything I wanted, а также американо-канадский дуэт Джулии Майклс и JP Saxe с песней f the World Was Ending.

Кроме того, песня H.E.R боролась с такими номинантами, как Post Malone с композицией Circles, Roddy Ricch с The Box и Beyonce с песней Black Parade.

Ранее Гарри Сайлз получил первую статуэтку «Грэмми», а Megan Thee Stallion победила в номинации «Лучший новый исполнитель» на премии «Грэмми».