Серебренников закрыл «Седьмую студию»

Режиссер Кирилл Серебренников закрыл театральную компанию «Седьмая студия», сообщает Telegram-канал Mash.

Доходы «Седьмая студия» получала за счет заказов на постановку от «Гоголь-центра» и средств, выделяемых Министерством культуры.

Получение средств прекратилось после возбуждения уголовного дела, в рамках которого Серебренникова обвинили в хищении 133 млн, выданных ведомством.

В июне 2020 года суд приговорил Серебренникова к трем годам заключения условно и обязал вернуть 129 млн руб. Летом Серебренников подал запрос в налоговую службу о закрытии «Седьмой студии».

В феврале 2021 года Кирилл Серебренников покинул пост худрука «Гоголь-центра». Новый художественный руководитель московского театра Алексей Агранович вступил в должность 26 февраля.