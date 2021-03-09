Умер вокалист Entombed

Умер вокалист шведской дэт-метал группы Entombed Ларс-Йеран Петров. Об сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

49-летний Петров умер 7 марта после борьбы с онкологическим заболеванием — холангиокарциномой. «Наш брат, лидер, вокалист, наш главный ангел-бунтарь вчера отправился в очередную поездку», — пишут о нем коллеги. По словам музыкантов, на вопрос о том, что бы он хотел написать на своей могиле, Петров ответил: «Я никогда не умру».

Ларс-Йеран Петров после раскола Entombed в 2014 году основал собственную группу Entombed A.D. Работал с группами Amon Amarth, Comecon, Morbid.