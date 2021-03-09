Пригожин оценил выбор певицы Манижы для «Евровидения-2021»

Продюсер Иосиф Пригожин высказался насчет выбора певицы Манижи (Manizha) для выступления на «Евровидении-2021» от России, передает РЕН ТВ.

Он рассказал, что раньше не слышал ее песен в хит-парадах.

При этом Пригожин сообщил, что видел выступление исполнительницы на отборе. Как отметил продюсер, оно произвело на него достойное впечатление.

Ранее стало известно, что певица Манижа (Manizha) победила по итогам зрительского голосования на Первом канале и будет представлять Россию в этом международном песенном конкурсе с песней Russian woman.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.