Манга «Хеллсинг» станет полнометражным фильмом

Японский манга-хоррор «Хеллсинг» получит полнометражную экранизацию, сообщает Deadline.

Над адаптацией комикса Коты Хирано для Amazon Studios работает сценарист «Джона Уика» Дерек Колстад. «Дерзкое переосмысление истории Дракулы и Ван Хельсинга — это волнующий и причудливый микс боевика и хоррора, единственный в своем роде», — говорят о комиксах Хирано в Amazon.

Оригинальный комикс о войне вампиров и людей, а также других сверхъестественных угрозах выходил с 1997 по 2008 год. Ранее манга была экранизирована как мультсериал.

Ранее сообщалось, что Хью Грант станет злодеем в экранизации Dungeons & Dragons.