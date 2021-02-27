TikTok-блогер зарезала сестру-инвалида в США

В США 14-летнюю TikTok-блогера Клэр Миллер обвинили в убийстве сестры-инвалида, сообщает Dexerto.

Подросток позвонила 911 и призналась в убийстве 19-летней сестры-инвалида. Прибывшие на место преступления правоохранители увидели девушку в крови. При этом Миллер постоянно повторяла, что убила свою сестру и пыталась смыть кровь с рук.

Полицейские установили, что подросток зарезала сестру, прикованную к инвалидному креслу. В момент совершения преступления родители девушки спали в том же доме.

Ролики Миллер в TikTok набирали по несколько миллионов просмотров. Однако после появления в СМИ информации об убийстве администрация соцсети заблокировала страницу девушки.

Известно, что 14-летнего подростка будут судить как взрослого. Ее доставят в местную тюрьму без права выйти под залог.

Ранее блогера Reeflay арестовали по делу о смерти девушки во время стрима.