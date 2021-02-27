Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам «Терминатора»

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам франшизы «Терминатор, пишет Variety.

Проект находится на начальной стадии, поэтому подробности сюжета не раскрываются. Известно только, что сериалом займется кинокомпания Skydance, которая создавала последние два фильма из серии «Терминатор». Лента снимется в партнерстве со студией Production IG, известная по аниме-фильму «Призрак в доспехах» и анимационным вставкам в фильм «Убить Билла».

Шоураннером и исполнительным продюсером проекта станет Мэтсон Томлин, недавно написавший сценарий к фильму Netflix «Проект Power» и работавший над лентой Мэтта Ривза «Бэтмен».

««Терминатор» — одна из самых культовых научно-фантастических историй, когда‑либо созданных, и со временем она стала только более актуальной для нашего мира. Новый мультсериал исследует эту вселенную так, как никогда раньше», — сказал вице-президент Netflix по Японии и аниме Джон Дердерян. Он намекнул, что зрителей будет ждать удивительная новая глава в эпической битве между машинами и людьми.

Ранее стало известно, что на Netflix выйдет аниме-сериал по мотивам игры Dota 2.