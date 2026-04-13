Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
В российском регионе при детонации дрона ВСУ ранена женщина

Гладков: жительница Грайворона под Белгородом пострадала при детонации дрона ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жительница города Грайворон в Белгородской области пострадала в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте происшествия. От госпитализации пострадавшая отказалась.

На месте атаки ВСУ оказались повреждены окна и фасады двух частных домов и надворной постройки.

Днем ранее Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль на участке трассы Ясные Зори — Октябрьский Белгородского округа. По словам Гладкова, в результате удара пострадал мужчина, он самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки, уточнил глава региона. Врачи оказали пациенту медпомощь и отправили его на амбулаторное лечение. Атакованное транспортное средство также получило повреждения.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области может смениться губернатор.

 
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
