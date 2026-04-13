Аэропорт Ярославля приостановил полеты

В аэропорту Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Росавиации сообщили о введении временных ограничений в аэропортах Пензы и Саратова. Также прием и выпуск воздушных судов приостановили авиагавани Нижнего Новгорода и Пскова.

Ночью срок действия пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО), объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».