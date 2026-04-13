Россиянам объяснили, что нужно делать со скорлупой освященных яиц после Пасхи

Скорлупу от крашеных яиц, которыми православные верующие обменивались, когда поздравляли друг друга с Пасхой, не стоит выбрасывать. Об этом в беседе с aif.ru заявил настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка священник Максим Портнов.

По его словам, такие яйца имеют важное значение и являются символом воскрешения. Он подчеркнул, что в целом освященные в храме продукты к Пасхе нельзя выкидывать с мусором.

«Благочестивая традиция говорит нам, чтобы мы не выкидывали вместе с мусором то, что освящено в храме. Если речь идет о скорлупе от освященных яиц, то все это можно сжечь, например, на приусадебном участке, и закопать там, где люди и животные не будут попирать его ногами», — добавил Портнов.

Накануне директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко сообщил, что крымские кулинары испекли на Пасху кулич весом 600 кг и диаметром 3,5 метра. На сайте парка уточняется, что пасхальный «кулинарный гигант» — это «съедобный символ Крыма и произведение искусства», поскольку создатели превратили его в съедобную карту полуострова.

Украшением кулича стали 53 расписанных вручную пряника, каждый из которых изображает какую-то крымскую достопримечательность — Ласточкино гнездо, Ливадийский и Воронцовский дворцы, Херсонес Таврический и другие.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор и поздравили друг друга с Пасхой.