Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Россиянам объяснили, что нужно делать со скорлупой освященных яиц после Пасхи

IMAGO/Global Look Press

Скорлупу от крашеных яиц, которыми православные верующие обменивались, когда поздравляли друг друга с Пасхой, не стоит выбрасывать. Об этом в беседе с aif.ru заявил настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка священник Максим Портнов.

По его словам, такие яйца имеют важное значение и являются символом воскрешения. Он подчеркнул, что в целом освященные в храме продукты к Пасхе нельзя выкидывать с мусором.

«Благочестивая традиция говорит нам, чтобы мы не выкидывали вместе с мусором то, что освящено в храме. Если речь идет о скорлупе от освященных яиц, то все это можно сжечь, например, на приусадебном участке, и закопать там, где люди и животные не будут попирать его ногами», — добавил Портнов.

Накануне директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко сообщил, что крымские кулинары испекли на Пасху кулич весом 600 кг и диаметром 3,5 метра. На сайте парка уточняется, что пасхальный «кулинарный гигант» — это «съедобный символ Крыма и произведение искусства», поскольку создатели превратили его в съедобную карту полуострова.

Украшением кулича стали 53 расписанных вручную пряника, каждый из которых изображает какую-то крымскую достопримечательность — Ласточкино гнездо, Ливадийский и Воронцовский дворцы, Херсонес Таврический и другие.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор и поздравили друг друга с Пасхой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
