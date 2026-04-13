В МИД России высказались о резолюции ООН по Украине

МИД РФ: намерение сторон переговоров на Украине важнее юридического оформления
Александр Кряжев/РИА Новости

России важнее серьезность намерений Украины выполнять договоренности после их достижения в рамках переговоров, нежели их юридическое оформление. Таким образом директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов прокомментировал резолюцию ООН в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, в прошлом многие соглашения закреплялись решением Совета Безопасности ООН, однако в некоторых случаях Запад уклонялся от выполнения соответствующих документов. В качестве примеров он привел нарушения Минских договоренностей и выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Поэтому для нас важнее не юридическое оформление возможных соглашений, а серьезность намерений участников переговорного процесса соблюдать все их положения», — сказал Логвинов.

Дипломат пояснил, что резолюции ООН всегда направлены на привнесение дополнительной международной легитимности тем или иным договоренностям.

24 февраля стало известно, что США не поддержали антироссийскую резолюцию по Украине в ООН.

Ранее Небензя заявил о предвзятости ООН в украинском вопросе.

 
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
