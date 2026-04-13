Штурмовик 1435-го полка группировки войск «Центр» Александр Присяжный рассказал ТАСС, что житель Красноармейска больше месяца скрывал раненых российских солдат.

По словам Присяжного, он сам был одним из трех спасенных российских бойцов. Военный получил ожоги, ранение в голову и был контужен. Еще у одного военного были сильные ожоги. Третий боец получил пулевые и осколочные ранения.

«Он (местный житель. — «Газета.Ru») во всем нам помогал, оказывал медицинскую помощь, нашел наши рации, автоматы, помог вызвать эвакуацию, связывался с командованием, поскольку мы не слышали из-за контузий», — поделился военный.

По словам Присяжного, благодаря помощи жителя Красноармейска всех раненых бойцов удалось эвакуировать несмотря на то, что дом мужчины находился всего в нескольких десятках метрав от украинских позиций.

13 февраля военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что группе российских военных удалось несколько месяцев скрываться в подконтрольном вооруженным силам Украины (ВСУ) городе.

По его словам, восемь российских бойцов участвовали в штурмовых действиях — до точки они добирались на мотоциклах. Во время боя им пришлось укрыться в застройке, чтобы не выдать себя, однако путей для отхода к этому времени уже не осталось.

При этом солдатам удалось продержаться в удерживаемом ВСУ городе четыре месяца — все это время бойцам помогали местные жители.

